Ka talvel võib katust vahetada

Veekahjustuste vältimiseks on mitu võimalust. Kui ilm on kuiv ning maja katus keskmise suurusega, võetakse vana katusekate maha ja paigaldatakse ühe päevaga veekindel aluskate. Kvaliteetsed aluskatted suudavad ajutise katusekattena kaitsta maja vee ja lume eest vähemalt neli nädalat.

Kui aga katusepind on suur või on vaja vahetada ka sarikaid, siis see meetod ei pruugi sobida. Sellisel juhul tehakse katusevahetust eraldi sektorite kaupa, et võimalikult väike osa majast oleks tööde ajal katusega katmata. Vajadusel kaetakse katmata osad ajutiselt presendi või mõne muu veekindla materjaliga. Kasutades tehases juba valmis toodetud kandesõrestikku ehk ferme, saab lihtsama katusega eramajal need paika päevaga ning järgmise päeva õhtuks on veekindel aluskate majal peal.