Kõige suurema kindluse, et kasvuhoone püsib lumekoormuse all terve, annab ehitise hea kvaliteet, kuid ainult sellele ei tasu siiski lootma jääda. Katuselt on hea hoolikalt lund eemaldada, siis püsivad ka nõrgema konstruktsiooniga kasvuhooned kauem heas seisukorras.