Kas kuldnokad on juba kohal või pole ära läinudki?

T egelikult on kuldnokk ta lvel puhkesulestikus ning üleni kaetud kollakasvalgete tähnidega. Ka kuldnoka kollane nokk on puhkesulestikus hoopis must. Kui kohtad sügisel või talvel musta värvi kollase nokaga lindu, siis tema ei ole kuldnokk, vaid isane musträstas.

See, et neid kevadekuulutajaks peetud linde näeb Eestis südatalvel, polegi nii väga haruldane asi. Kuigi jaanuaris on valdav osa 200 000 – 250 000 Eestis pesitsevast kuldnokapaarist siiski Lääne-Euroopas asuvatel talvitusaladel, meelitavad soe sügis ja suhteliselt soe talve algus igal aastal 200–2000 kuldnokka Eestisse talve veetma.