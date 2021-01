Vanarahvas teadis, et parim aeg küttepuude tegemiseks on detsembris või jaanuaris - siis on vee sisaldus puudes kõige väiksem.

Kel puud juba varutud, tasub mõelda, kuidas neid kenasti riita laduda. Kas teha eraldi puuriit või laduda need seinaks, mis kaitseb istumiskohas tuulte eest?