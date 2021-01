Maakodu tegevtoimetajana asus tööle Eva Luigas

"Eva on Eesti üks hinnatuimaid aiandusspetsialiste. Ta oskab oma õpetusi selgelt ja lihtsalt, samas väga professionaalselt edasi anda nii teles kui ka kirjapildis," ütles Maakodu peatoimetaja Kadri Tramm. "On väga oluline ka asjaolu, et Eva ei ole pelgalt teoreetik, vaid ka ise kirglik aednik. Tema kogemused ja teadmised on hindamatu vara ning mul on väga hea meel, et Maakodu lugejad sellest edaspidi osa saavad."