LOODUSE VÄGI | Kummaline kummel

Seekord räägime ühest vägevast ravimtaimest. Kui ta peaks mingil põhjusel mõne söögi sisse sattuma, tekib kohe ärevus: miks on ravimtaim toidus? Juttu on kummelist.

Lahjat kummeliteed lubati anda joogiks isegi vastsündinutele, kellel oli mingi kõhuhäda. Selliseid imikule kõlblikke taimi pole tänapäeval palju.

Koeraomanikud teavad, et ka kõhuhädas koertele soovitatakse anda kummeliteed ja puhastada sellega nende silmi – seega sobib kummel isegi kõige nõrgematele. Ent kummeliteed on hea ka niisama iga päev juua: see korrastab kõhtu ja võtab koroonarahutuse. Ain Raal kinnitab, et iga päev juuakse maailmas miljon tassi kummeliteed. Mõelge nüüd, kas olete sellesse täna juba oma panuse andnud?

Kuidas ja milliste vaevuste puhul kummelit kasutada, saate teada artiklist.