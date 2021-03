Kasuta istikupottidena kodus käepärast olevaid vahendeid - hoiad kokku ja taimed on rõõmsad!

Kuna suurema osa kodumajapidamiste prügist moodustavad toidupakendid, saab kevadisel külvihooajal neist üht-teist istikupottidena kasutusele võtta. Tean omast kogemusest, et see toimib, mõjub hästi rahakotile ja prügigi tekib vähem.

Pikapeale võib juhtuda, et ka pere tarbimisharjumused muutuvad ja poest ei ostetagi enam tooteid, mille pakendeid ei kõlba taaskasutada.

Üks väike aga on nende kasutuselevõtul siiski. Pikemat aega mulla ja kastmisveega kokku puutudes värvuvad lagunevast materjalist pakendid pruunilaiguliseks ja esialgsest toredast välimusest võivad jääda riismed. Kui elamispind on kitsuke, võib selline vaatepilt silma riivata, aga kui taimekasvatuseks on rohkem ruumi, tasub pakendite külvinõudena taaskasutamine end kuhjaga ära.

Munakoored, paberimassist anumad, plastpakendid, ajalehed ja piimapakid, papist ühekordsed nõud – mida ja milleks kasutada ning millised on ohud?