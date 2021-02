KÜLVIAEG | Fookuses on tomatid

Eri tomatisortide seemneid on mu seemnekarbis mitmekümneid ja igal aastal on raske nende hulgast valikut teha. Õnneks säilivad tomatiseemned jahedas kauem, kui pakile on kirjutatud, seega saan oma varusid vabamalt aastate peale jaotada. Minu nõrkus on kõrgekasvulised ehk indeterminantsed, eri värvi kirss- ja ploomtomatid.

Ükskõik milline ühe või teise aasta tomatite sordivalik ka ei tuleks, järgmised kolm sorti on mul alati kasvuhoones esindatud.

Märts on aednikule kibekiire külvikuu. Tomatiseemned tuleb selle kuu jooksul kindlasti mulda pista. Tomatisorte on palju ja igaühel on kujunenud välja oma lemmikud. Kindlasti tasub proovida ka midagi erilist.