Kes on mujal maailmas ringi liikudes kloostriaedades käinud, on kindlasti märganud, et nende tarbeaiad on pilkupüüdvalt kujundatud.

Lähemalt uurides selgub, et aedniku käsi ei ole toidu-, ravim- ja ilutaimi kõrvuti kasvama planeerides juhindunud ilumeelest, vaid tegemist on maheaedades kasutatava teadliku süsteemi ehk segaviljelusega.