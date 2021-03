Rihmas käimine pole mustkunst. Tuleb lihtsalt teada, kuidas koeraga käituda

Kõik koeraomanikud unistavad sellest, et nende jalutuskäigud neljajalgse sõbraga oleksid nagu heas filmis – rõõmsad ja muretud. Kui see nii ei ole, on teil probleem, mis tuleb kiiresti lahendada.

Lemmi Kann 1