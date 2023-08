Kärgpere rajas Läänemaale isemajandava talu. Innustust tuli nii Lõuna-Eestist kui Balilt

Ehkki Läänemaa lagedal maal on keeruline end ära peita, on Lihula külje all asuv Põldotsa talu nagu peidus pärl, mida kohe üles ei leia. Siin toimetab suur ja sõbralik pere, kus igaühel on oma roll, kuid eesmärk kõigil ühine – et talu end kunagi ise ära majandaks.