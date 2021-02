MAAKODU KAANELUGU | Kärgpere rajas Läänemaale isemajandava talu. Innustust tuli nii Lõuna-Eestist kui Balilt

Nagu nimigi ütleb, asub Põldotsa talu põllu otsas, eemal maanteest ja teistest majadest. Siin on terve talukompleks: elumaja, vana tall, kus nüüd on peo- ja koosolekuruum ning magamiskambrid, Lõuna-Eestist toodud suitsusaun, mis on kohandatud ööbimishütiks, uus saun ja tiik.

“Olen möödunud aasta aprillist saadik, kui tütar Matilda külas käis ja mind hommikuti tiiki end karastama sundis, pea iga hommik tiigis ujumas käinud. Ei kujuta sauna ega igapäevahommikuid enam tiigivee äratuseta ettegi,” ütleb Mart Soomre, kes tuleb kargel talvepäeval külalistele vastu paljajalu, T-särgi ja vesti väel.

Üle läve rehetuppa astudes tundub, nagu oleksid jõudnud maale vanaema-vanaisa juurde: tahmunud palkseinad, vanad tööriistad, suursugune kummut, vana puuvoodi, pikk söögilaud, jala all pehmed kaltsuvaibad. Perenaise keedetud borš maitseb võrratult. Sireti isa Tõnis pakub teelistele kolm aastat laagerdunud Põldotsa marjanapsi.

Ehkki kõrvalseisjale võib tunduda, et Siret ja Mart on aastakümneid koos olnud, said nad tuttavaks alles viis aastat tagasi Tinderis, kuhu sõbranna oli Sireti sokutanud ja kus Mart ringi vaatas.

Põldotsa talu pererahva tegemistest ja unistustest ning nende romantilisest kohtumisest saad lugeda juba artiklist.