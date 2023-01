Mulle meeldib selline söömaaeg, kus teised on ümber laua, aga mina pliidi ääres. Pliit on mul muidugi kohe söögilaua kõrval. Panen kaks-kolm panni korraga tulele ja muudkui küpsetan, sest otse pannilt napsatuna on pliinid ikka kõige paremad.