RETSEPTID | Priimad pliinid

Üks säärase hommikusöögi menüüvariant on pliinid ehk venepärased pärmitainast pannkoogikesed. Pliinid loovad erilise mõnusa tunde, neid võib süüa oma parimatelt taldrikutelt ja tunda tänulikkust.

Mulle meeldib selline söömaaeg, kus teised on ümber laua, aga mina pliidi ääres. Pliit on mul muidugi kohe söögilaua kõrval. Panen kaks-kolm panni korraga tulele ja muudkui küpsetan, sest otse pannilt napsatuna on pliinid ikka kõige paremad. Kõik ettevalmistused teen muidugi enne ära: seenesalat, kalamari, moosid ja hapukoor lähevad varem lauale kaussidesse. Erinevad pliinitainad rivistan pliidi kõrvale. Kohvi tegemise usaldan kellelegi teisele. Ise panen ilusa kleidi selga, põlle ette ning aina praen ja võtan kiidusõnu vastu.

Vaat selline hommik on tore!