Aeg on luua endale ideaalne lillepeenar! Üksikasjalik õpetus ja skeem, kuidas seda teha

Paljud on Eestimaa ilusates avatud aedades käies mõelnud: kuidas küll pererahvas on nii suure aia kauniks kujundanud ja jaksab seda veel korras hoida? Arvatakse, et see on nii suur töö, mida igaüks ei ole suuteline tegema. Aia rajamiseks on eelkõige siiski vaja pealehakkamist ja usku.