Varakevadistel aiavaadetel avanevad nii maastik kui ka aiad hoopis teises vaates ning elamus osutus teistsuguseks kui suvises värvikirevas aias. Näiteks on aiakujundajatel just varakevadel huvitav jälgida ja mõistatada aiarajaja ideid. Siis on hästi näha aia struktuur ja ülesehitus, lummavalt mõjuvad igihaljaste põõsaste pöetud vormid ja puude veel raagus okste geomeetriline korrapärasus.

Ehkki kevadistes aedades on õitsemine tagasihoidlikum, aitab selliste aedade nägemine mõista seda, kui oluline on aeda kujundades arvestada kõigi aastaaegadega ja tuua esile nende haripunkte.