MAJAEHITUSE BLOGI | Meie Muhu kodu lugu. Üllatused varemete vahel

Ööl vastu 18. detsembrit 2020, mõni tund pärast seda, kui vast valminud uude majatiiba oli viimane kruvi keeratud, põles kunstnike Urmas ja Mari Viiki hoole ja armastusega ehitatud kodu Muhus maha.

Kuidas Urmas ja Mari 23 aastat tagasi peaaegu põlve otsas suvekodu ehitama hakkasid, mis tol saatuslikul ööl juhtus ning kuidas nad põlenud maja asemele kohe uut planeerima ja ehitama hakkasid, sellest majaehituse blogi räägibki.

Urmas Viik on graafik, illustraator ja installatsioonikunstnik, kes on olnud professorina ametis kunstiakadeemias ja Tallinna ülikoolis. Praegu tegutseb ta vabakutselisena. Mari Viik on puutöö- ja kunstiõpetaja, kes on olnud aastaid ETV lastesaate “Meisterdame Mariga” saatejuht. Neil on viis last ja neli lapselast.