Kadri Tramm: aedniku aastaring alaku!

Päikese teekond reedab, et kevad pole kaugel. See tähendab, et aiasõbrad on üle vaadanud oma varasemast pärit varud ja veedavad üha rohkem aega seemneriiulite vahel. Just märts on aiapidajale uue aastaringi algus ja sellepärast on Maakodu kevadnumber justkui üks suur isutekitaja, mille fookuses on eeskätt aianõuanded.