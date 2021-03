Vaata üle oma kodune tööriistavaru - neid asju läheb sul igapäevaste parandustööde juures tarvis!

Sotsiaalmeedia jagab lahkesti mõtteid, kuidas ja mida teha, kuid hädavajalikud tööriistad tuleb endale ise soetada. Millest alustada, kui kõik on e-poodides vaid mõne kliki kaugusel ja kuller toob kauba koju kätte, aga nõu küsida pole sel juhul kelleltki?

Alustada tuleks kõige sagedamini kasutatavatest tööriistadest. Kui ühtki tööriista veel olemas ei ole, võib abiks olla ka kõige hädavajalikumaga komplekteeritud tööriistakohver. See sobib küll pigem korterisse, kus on vaja kruvisid keerata, mitte haamriga klopsida. Maakodu või eramu vajadused on kindlasti suuremad ja mitmekülgsemad: tuleb teha aiatöid, puidu-, metalli- ja ehitustöid, aga ka seadmeid ja torustikku remontida.

Artiklis on suur ja põhjalik ülevaade tööriistadest, miks võiksid igal koduomanikul käepärast olla.