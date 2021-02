Kas tänavune erakordselt külm talv on hispaania teeteo levikule piiri pannud? Siit saad vastuse!

Eelmise suve põhiline jututeema aednike hulgas oli teetigu. Neid korjati ja hävitati tuhandete kui mitte miljonite kaupa ja nende leviku lõppu ei paistnud sügiseks mitte kusagilt. Loogiliselt võttes võiks arvata, et sellel aastal on juba olnud viimaste aastate kõige külmem talv – küllap see on neile soojalembelistele kahjuritele nüüd otsa peale teinud?