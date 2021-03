Ümberistutamist on olnud omajagu. Algusaastatel juhtus Meelis seejuures vahel kogemata mõnda kõrval olevat taime tallama, kuid nüüdseks on ta saavutanud sel “spordialal” uskumatu vilumuse. “Eks ta on öelnud ka, et nüüd küll enam midagi ümber ei istuta, aga ma olen salaja seda siiski teinud – ehk ta ei saa aru,” naerab Maiu.

Foto: Tiit Koha