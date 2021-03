Arvo ja Külli suveköögis istudes tundub pigem, nagu viibiksid Bali saarel, mitte koduses Eestis. “Nii on öelnud ka paljud meie tuttavad, kes siin on käinud,” sõnab perenaine.

Nende suvekodu asub erakordsel maastikul – Helme jõe ürgoru kõrgetel kallastel. Kuna ümbruskond on kaitsealune hoiuala, seab see omad piirangud, aga annab ka kordumatud võlud. Astud aias ainult mõned sammud ja puude vahelt avaneb vaade alla jõele. Oru veered on järsud ja põlispuudega kaetud. Peale linnulaulu pakub siin muusikalisi elamusi jõe kume kohin.