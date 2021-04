FOTOD | Nii palju Eesti põlistaimi ei kasva kusagil mujal kui Vanaema Aias

Kui jõuame Võrumaale Tiia ja Leno Morfini õuele, on üle Mäekonnu maade käinud hea sahmakas vihma. Õhk on klaar ja taimed tänulikud. Tiia lippab meile paljajalu vastu, sabas taksikoer Zuzy, kes teeb kõvemat häält, kui tema väikesest kasvust arvatagi oskaks.

Leno askeldab takobaaris, kus podisevad mehhikopärased road. Tiia läheb aiamaale ja toob sealt värsket kraami. Tulipunased tšillid on siin alati käeulatuses ning koka ja kunstniku Leno käe all valmivad vürtsised ja sama värvikad road, nagu on tema maalid takobaari seintel. Tiia ja ta abikaasa Leno moodustavad armastava ja loomingulise tandemi: üks kasvatab väärt tooraine, teine valmistab sellest imelised road.