Kindlasti peab kase puhul rääkima tema mahlast, mis on tõeline jõujook. Tänapäeval säilitatakse kasemahla sügavkülmikus, aga jõuandjaks muutub ta alles käärides. Ehkki esimene mahl on tõeliselt hea, pole kasemahla tark juua õhtuti – ta on väga tugev vee väljaajaja ja unne suikumise asemel tuleb teha pidevat vetsujooksu. Kuid hommikul on ta tõeline paastupuhastuse vahend.

Kask on puu, mis on sama visa kui maarahvas ise, trügib kasvama kõige kuivemasse kanti ja ka soosse, mis inimestki ei kanna. Kuidas kase väge enda heaks kasutada?