Hea on tunda varakevadel oma näppude vahelt kasepunga vaigulõhna, ahmida endasse hiirekõrvul kase algusärevust, lasta silmadel puhata värskes leherohelises maikuus. Tuua suvistepühaks kask tuppa või jalutada vihmamärjas suveöös kase aroomikülluses. Just vananaistesuve kasekuld on sünnitanud palju lugusid vetevalda peidetud rahapadadest. Kase­luuaga stardivad nõiad volbriööl ja urvaplaastriga on sajandeid lapsi kasvatatud.