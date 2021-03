MAJAEHITUSE BLOGI | Meie Muhu kodu lugu. Elamine võtab ilmet

Müüride vahelt välja veetud pinnasest tegime maja ümbrusse terrassid. Sodi sai müüride vahelt tõesti palju välja veetud. Kuivati oli aegade jooksul leidnud rakendust väga erinevatel eesmärkidel alates sepikojast ja lõpetades sõjaaegse miniatuurse vanglaga, kus oli kinni peetud nii saksa kui ka vene vange. Kõik need ajalooetapid koorusid väljakaevamisi tehes lahti mitmesuguste leidude kaudu. Eelmises osas kirjeldatud lõhkekehad on vaid üks näide. Sepanaelad, šlakikänkrad, raidkivide tükid, erinevate templitega tellised jne. See kõik elavdas meie huvi Kuivastu mõisa ajaloo vastu ning pani aluse väikesele fotode ja vanade mõisakaartide kogule.