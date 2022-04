Kuidas maasika frigotaimi säilitada ja millal maha panna

Maasikakasvataja selgitab, kuidas käituda. Kõik suured maasikapõllud rajatakse frigotaimedega. Samas rääkis kasvataja, et kui ta saaks iga euro inimese käest kes ütleb „teil ju sel aastal tööjõuprobleemi pole”, siis ta ei peakski maasikaid kasvatama.

Tavalisi maasika tütartaimi istutades on võimalik samal aastal saada üksikuid marju, kuid frigotaimede saagikus on olenevalt klassist kuni 400 grammi esimesel aastal. See seletab hästi ka frigotaimede pisut kõrgemat hinda. Kui arvestada nende saagikust, jääb kasvataja korralike frigotaimede ostmisel igal juhul plussi.