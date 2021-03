Külmhoidlas kasvatatud maasika tütar- ehk frigotaimi tasub osta juba seepärast, et juba esimesel aastal on nende saagikus harilikest maasikataimedest suurem. Kuid kas teadsite, et ka meie tingimustes saab koduaias paljundada maasikaid frigotaimedega sarnaselt?