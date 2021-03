Tervislik toitumine on oluline igal ajal - ka siis kui liikumine on piiratud ja võimalused kodust väljuda on väiksemad. Ei tasu jääda lootma kiirtoidule, makaronidele ja purgisuppidele või varuda emotsiooni ajel kallist toitu, mis hiljem kasutust ei leia ja prügikasti lendab.

Anname asjalikku nõu, mida tasub varuda sahvrisse, külmkappi ja sügavkülma. Lisaks räägime ka sellest, kuidas varusid kasutada.