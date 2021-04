Vahva on katta laud otse ereda kevadise päikese kätte, kus silmad kisuvad valgusest kissi ja laudlinaks on vaid vanad sitsiräbalad. Hingata värskust täiel rinnal ja lasta toidul hea maitsta. Seetõttu ongi road valitud sellised, mida ainuüksi iseenda pärast tegema ei hakkaks. Tahaks ikka natukene publikut, kellega jagada rõõmu, et oled nii toreda puljongi keetnud või erinevaid lasanjekastmeid kokku podistanud. Jagatud rõõm on ju … teate isegi!