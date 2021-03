Usun, et kõigil, kes on kunagi püüdnud kasvatada lõhnavaid lillherneid (lad Lathyrus odoratus), on sellest rääkida nii edulugusid kui ka nurjumisi ja viimaseid võib-olla isegi rohkem. Küll ei taha seemned idaneda, küll jäävad taimed niruks, kuivavad keset suve ja õitsevad loodetust tagasihoidlikumalt. Katsuksime siis tänavu tagada, et kõik, mis allub meie enda kontrollile, saaks tipp-topp tehtud.