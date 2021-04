“Praktiline aiapidaja käsiraamat” toob ühtede kaante vahel välja kõik, mis oluline

Kuid kui pisut järele mõelda, siis on minu koduses aiaraamatute rivis mõned teosed, mis aitavad väheste teadmistega aiaomaniku vähemalt hakatuseks ree peale. Eriti aprillis, kui eelplaneerimine peaks olema tehtud ja tuleks juba aias kiiresti n-ö hagu anda.

Küsimused, millist tööriista osta, kuidas sellega töötada, kuidas ma põõsaid lõikan ja miks ma neid üldse lõikama pean, saavad selge ja konkreetse vastuse. Ja mitte ainult need, vaid sellisedki küsimused, mida üldse veel esitada ei oska.

Raamatus on kuude kaupa ära toodud kõik tegemist vajavad aiatööd ja mulle tundub, et kui lihtsalt näpuga järge ajada ja õpetusi üks ühele järgida, võib isegi esimene aiahooaeg mööduda üsna positiivses toonis.

Selles raamatus ei öelda teile, milline peab aed olema ja kuidas on ilus. Siin õpetatakse teid oma aia nimel tööd tegema ning tegema seda õigesti ja targalt. Töötama nii, et kõik vajalikud toimetused saaksid tehtud õigel ajal ja just nii, nagu peab.