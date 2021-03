Kas sul on aias veel lund? Kühvelda see nüüd hoopis kasvuhoonesse!

Lumi on aias talvel alati abiks. See hoiab taimed nagu teki all soojas. Kevadel on aga mõistlik nendest kohtadest, kus külmaõrnu tami pole, lumi kokku rookida ja kasvuhoonesse viia. Miks?