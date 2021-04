“Daaliad on ühed paljudest dekoratiivsetest rohtsetest taimedest, kelle juuremugulaid on võimalik kuivalt ja ilma mulda istutamata transportida ning niimoodi kevadel müüa. Daalia juuremugulad säilivad ju ületalve nagu kartulid ja teised juurviljad ning selline transportimisviis on nende puhul kõige otstarbekam. Paljasjuursetena saab paljud efektsed taimed kätte mitu korda odavamalt kui siis, kui need suvel potitaimena müüki tulevad,” selgitab Heldi Rehemaa. Ta soovitab huvilistel aeda daaliaid valides kõigepealt otsustada, kuidas ja kus neid kavatsetakse kasvatada.