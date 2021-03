ÕIGE AEG TEGUTSEDA | Kuidas päästa talvel kahjustada saanud puid

Nii maal kui ka linnas kahjustavad viljapuid talvel toitu otsivad jänesed ja hiired. Kitsede ja põtrade kahjustusi tuleb vähem asustatud kohtades ette tihedamalt, kui arvata võiks. Oskusliku käärikasutusega ja mõnd ravitsemisnippi teades on võimalik paljud puud veel päästa. Kuigi tuleb tunnistada, et on ka juhuseid, kus uus puu istutada on märksa mõistlikum lahendus.

Jäneste näritud puudel on tavaliselt alles kambiumiribad, mis tähendab, et puud on võimalik päästa. Lõigake ära narmendavad kooreosad, katke haavad haavapeitsi või selleks ette nähtud vahaga ja siduge naturaalsest materjalist kangaga korralikult kinni.