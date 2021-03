LUGEJAMÄNG | Aiasõprade uskumatud seemnevarud

Fotol on vaid lilleseemned – nii üheaastaste kui mitmeaastaste, tuntud ja vähem tuntud lillede seemned. Kõige enam meeldivad need, mis pakuvad avastamisrõõmu uute ja imeliste värvidega. Näiteks pruudisõlg – avastasime väga huvitava kirju variandi.

Ehk ei oleks seemneid nii palju silma jäänud, kuid koroonatingimustes otsustasime ostmisesse kaasata ka vanaema. Selgus, et e-poest tellimine meeldis talle isegi rohkem – nii sain talle pilte, kirjeldusi suurendada, et need oleksid paremini loetavad. Samuti ei pidanud ta muretsema kui palju aega läheb. Kõige olulisem, et valik oli suur ja üheskoos erinevaid seemneid valides tekkis hasart. Ja tänaseks on pikema ettekasvatamisajaga seemned ka kasvamas. Loodetavasti hakka­vad kõik kenasti kasvama ja nii on meil üks suur lilleaed nii vanaema juures kui oma aias.

Hede Sinisaar

Mu maitse jaoks on kogu see kirevus, mis pildilt vastu vaatab, liig mis liig, aga ju need lõputud karantiini- ja iso­lat­siooni­päe­vad on teinud oma töö – hing igatseb värvi ja vaheldust ja seda see seemnevalik väljendab.

Erinevad nelgid on juba veebruaris külvatud, märtsis pikeeritud ja nüüd sirguvad pisitaimed aknalaual nõgeseleotise toel, muist külvan veel aprillis, päevalilled-rukkililled-moonid lähevad otse sooja mulda. Eesmärk on saada noorele lavendlipõllule suvikutest lainetav õitemeri, mis ühtlasi pärsib üheaastaste umbrohtude vohamist lavendlibeebide vahel. Lavendli­põld, muidugi mõista, on eelmise kevade eriolukorras külvatud ja kasvatatud meele­rahu­projekt.

Margit Kuus

Minu lemmikud on juba aastaid erinevat värvi pojeng­astrid ja muidugi ka teised sordid. Ei kujuta suvelõppu ja 1. septembrit ette ilma astriteta. Ilusat kevadet teile!

Riina Rajaste

