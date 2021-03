VIDEO | Kuidas kummiga voodilina minutiga korrektselt kokku panna

1. Haara kahest nurgast nii, et nende vahele jääb lina pikem külg

2. Keera lina tagurpidi

3. Pööra lina ümber nii, et kumm oleks sinu poole

4. Pane parem nurk vasaku nurga peale ja pööra lina muster väljapoole

5. Taaskord voldi parem nurk vasaku peale ka teisel pool

6. Pane lina lauale või voodile

7. Voldi lina kolmeks nii, et kumm jääks lüna sisse, voldi veelkord kolmeks.

8. Perfektne!