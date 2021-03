Mida tuleb kevadel vaarikapeenras kindlasti teha, et saada suuremat ja ussivaba saaki

Kuidas hooldada vanemat vaarikapeenart kevadel ja kogu kasvuperioodi vältel, sellele vastame põhjalikult. Veel räägime kuidas luua parimasse võimalikku kohta uus vaarikapeenar, kuidas saada kasvama paljasjuursed istikud, milliseid sorte valida ja muudki kasulikku.

Ja mis kõige olulisem - hulgaliselt nippe ning konkreetseid nõuandeid, kuidas kasvatada vaarikaid nii, et need iialgi ei ussita. Jah, see on täiesti võimalik - vaata järele!