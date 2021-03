JUHTKIRI | Eva Luigas: soovime tarkust hakkama saada asjadega, millega on kõigest hoolimata võimalik tegeleda

Tahet, hoogu ja omajagu jonni oma unistuste poole püüelda on olnud ka kolmel Eesti aianduse jaoks märgilisel naisel, keda lugejatele tutvustame: Räpina aianduskooli legendaarsel õpetajal Reet Palusalul, pärandtaimede kuningannal Tiia Morfinil ja omanäolise ürdiimpeeriumi loojal Heli Veidenhofil. Järjekindlalt ja mis peamine – rõõmu ja lustiga! – on nad oma asja ajades loonud rohkemat kui lihtsalt erilised aiad. Nad on süstinud inimestesse huvi taimede vastu, avanud neis loovuse, õpetanud elama ja hingama loodusega koos ning näidanud oma eeskujuga, et kui sa midagi väga tahad ja oled nõus ise panustama, siis su unistused täituvad. Tõsi, kõik siin ilmas võtab aega ja tulemused ei tule kohe, kuid nad näitavad, et teekond millegi poole võib olla isegi nauditavam kui pärale jõudmine.