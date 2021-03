MAAKODU EKSPERIMENT | Me panime kartuli mulda, ühine katsega ja pane ka - just nüüd on õige aeg!

Hoian potti kinniehitatud rõdul päikese käes. Päevane temperatuur on seal paarikümne kraadi ümber, öine aga, ei lange enamasti alla kümne kraadi. Teada on, et mugulaid võiks hakata saama siis, kui kartul on paar nädalat õitsenud. Õisi pole minu postist veel näha.

"Selleks ajaks, kui kasvuhoonesse on võimalik tomateid ja paprikaid istutada, on kartulid pottides juba suureks kasvanud - need toovad väga rõõmsat rohelust sinna imepisikeste kasvuhoonetaimede sekka," räägib Piret omadest kogemustest. Hiljem, kui kasvuhoonetaimed hakkavad kartulipuhmaste varju jääma, saab kartulipotid tavaliselt juba õue tõsta ja see probleem on lahendatud.