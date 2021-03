Banaanileiva juures kõige parem on see, et seda saab valmistada tihtipeale juba kodus niikuinii olemasolevatest koostisainetest. Pakume välja 3 lihtsat ja läbiproovitud retsepti, mis valmivad vähem kui 45 minutiga ja on kevadiselt figuurisõbralikud. Proovi!

Kõige lihtsam kodune banaanileib

Laktoosivaba banaanileib kaerajahuga



Blenderis valmistatav banaani-brownie