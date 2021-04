LOODUSE VÄGI | Rabarberi ragistajad

Kes meist ei teaks rabarberi headust ja rabarberihaput. Rabarberileht kuuma kevadpäikese vastu pähe ja banaanina kooritud vars sopsti suhkrutoosi – krõmpsti! – ja siis kõrvadeni veniv hapugrimass. Ometi maitseb ta nii mõnusalt ja värskelt.

Tänapäeval on rabarberist tehtud järjekordne luusertaim, kes on küll hea, aga keda ei tohi süüa, sest ta tekitab organismi kogunedes neeru- ja põiekive. Jah, rabarber on ahne ühiskonna ohver – kannatab inimeste tõttu, kes püüavad kõike liia ja ülejäägiga endale kõhtu ahmida.