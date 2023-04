Rabarberist on saanud kahjulik luusertaim, mida ei tohi süüa! Kuidas on lood tegelikult?

Tänapäeval on rabarberist tehtud järjekordne luusertaim, mis on küll hea, aga mida ei tohi süüa, sest ta tekitab organismi kogunedes neeru- ja põiekive. Jah, rabarber on ahne ühiskonna ohver – kannatab inimeste tõttu, kes püüavad kõike liia ja ülejäägiga endale kõhtu ahmida.