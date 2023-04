VIDEO | Kultuurmustikat tuleb kevadel lõigata ja väetada, et saada rikkalik saak

Enam-vähem samal ajal väheneb ka uute ja tugevate okste juurdekasv. Need tunnused annavad kindlalt märku, et see taim ootab hoolduslõikust. Mustikataimel kannavad marju ka üheaastased oksad ja nende juurdekasvu on võimalik lõikamisega soodustada. Kevadel tuleks lõigata põõsast välja eelkirjeldatud pruuni ja lõhenenud koorega vanad oksad. Kui teiste marjapõõsaste puhul tuleb vanad oksad lõigata ära maapinna lähedalt, siis kultuurmustikaga peab käituma natuke teisiti.