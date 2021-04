Möödus mõni aasta ja meie süvenevast kahtlusest, et äsja valmis saanud maja on sellise suure pere jaoks (meid oli ju seitse) pisikesevõitu ja talvisel ajal liialt külmatundlik, kujunes lõpuks veendumus, et tuleb hakata elamist laiendama. Otsustasime rajada maja küljes oleva kalorifeerpõrandaga terrassi kohale teise korruse. Alguses hakkasimegi selle sihiga laiendusplaane pidama, kuid õige pea mõistsime, et ka koos uue kavandatava pinnaga hakkab meil ruumi ikkagi nappima. Sellepärast laiendasime juurdeehitusplaane veelgi kaugemale, Mari taimendusega terrassi kohale.