KOGEMUS | Tarkvarainseneri hobi: kasvatan rohkem kui 140 tomatisorti

Ingmar nimetab end hobiaednikuks, kes on kõik oma teadmised omandanud katse ja eksituse ning lugemise meetodil. Tema põhiabimees on internet. Ta tõdeb, et Eestis ei ole suurt tomatite kasvatamise traditsiooni ja paljud aednikud isegi ei ole kursis sellega, mis võimalused neil on. “On olemas sadu, võib-olla isegi tuhandeid sorte, mida meil ei tunta ega kasvatata, kuigi see oleks võimalik. Isegi välitingimustes,” ütleb ta. Miks me peaksime seda üldse tegema? Ingmari sõnul on selleks üksainus põhjus: imeline maitse!

Praeguseks on ta täiuslikke tomateid otsides eri sorte kasvatanud juba kuus aastat.