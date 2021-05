Suvelilled erinevadki püsililledest eelkõige õitsemisaja poolest. Kui püsikut, kes vähemalt kuu aega järjest oma õiteilu näitab, võib pidada juba tubliks, siis suvelilled on nende kõrval suisa maratonõitsejad, sest õitsevad õige hoolduse korral vaevata mitu kuud jutti.

Selleks et pikaajaline kirevate õite pillerkaar võimalik oleks, on kasvatajal vaja järgida kindlaid kasvatusreegleid, millest kõige olulisemad on küllaldane väetamine ja korrapärane kastmine.