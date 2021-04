ÜLESKUTSE | Aita koguda kokku ilutoodete pakendijäätmed, et neist saaks valmistada kogukonnaaia peenrakastid

Butina sõnul on Garnieri üheks prioriteediks toodete pakendites plastiku vähendamine või selle asendamine alternatiivsete materjalidega. „Praeguseks on suur osa pakenditest valmistatud ringlusse võetud materjalist, kuid aastaks 2025 on kõik pakendid korduv-, taaskasutatavad või komposteeritavad. Lisaks vähendame ka pakendite suurust ja kaalu ning aastaks 2030 kasutame fosiilkütuste plastide asemel biopõhiseid plaste,“ ütles Butina.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialisti Katrin Batsi sõnul on nende jaoks jätkusuutlik äri olnud fookuses juba aastaid. „Nüüd saame tõdeda, et me pole oma väljaütlemistes enam üksi. Meil on hea meel näha, et üha rohkem pöördutakse Rimi poole põnevate jätkusuutlike projektidega, mida üheskoos läbi viia. Projekt on ehtne näide ringmajandusest, kus tühjaks saanud plastpakendist luuakse peenrakast," lisas ta.