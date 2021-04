Peenralt potti! Karulauk ja võõrasemad

Fakti, et karulauk on III kategooria kaitsealune taim, teavad loodetavasti kõik. See tähendab, et müügiks teda loodusest korjata ei tohi ja enda tarbekski peab seda tegema niimoodi, et liigi säilimine oleks kindlustatud.

Ehkki kevadel suvelilledest esimesena müügile tulevad võõrasemad ja sarvkannikesed paljusid enam ei paelu, peaksid heast toidust ja efektsest serveeringust lugu pidavad gurmaanid ja meeleliste veeprotseduuride nautijad neid endale hulganisti aeda tooma.