Suure-Jaagu talu endise hiilguse 16 aastat kestnud taastamine: heki taga rahapada, maja kõrval seenepõld ja üllatusi jätkub veelgi

“Gerda on siin peadisainer! Mina olen ainult toetav jõud,” kiidab Mati kohe esimeste lausetega perenaist. Nende kauni aiaga ümbritsetud ja maitsekalt renoveeritud kodu on võitnud auhindu ja lausa riiklikul tasemel ära märgitud. Ja kõik, mis siin kodus näha on, mõtles pererahvas tõepoolest ise välja – abiks on oldud vaid jõutööga.

Selgub, et vana talu tõetruu renoveerimine on päris aja- ja ressursimahukas töö. Esimesed kümmekond aastat kulusidki maja seest ja väljast korrastamisele. Nüüdseks on vahetatud ka katus, mille kattematerjal on üllatav.

See, kust sai Mati sissesõidutee ehitamiseks kasutatud kivid ja kes neil veel kõndinud on ning milline on suve kõige mõnusam puhkekoht, selgub kui loed artiklit ja vaatad pilte!